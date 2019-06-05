Живет в Киеве и рвется к власти: сети разгневали подробности про одиозного сторонника боевиков ДНР

К власти в Киеве может прийти бывший народный депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов, который в 2014 году активно поддерживал так называемый "референдум" на Донбассе.

Как сообщает в Facebook журналист Денис Казанский, 5 июня он примет участие в выборах нового состава общественного совета при КГГА на период 2019-2021 годов.

"13 апреля 2014 года Лукьянов вместе с толпой казаков, гопников и российских "туристов" принимал участие в захвате горисполкома в Харцызске. Тогда после захода в Славянск группировки Гиркина подобные захваты прошли по всей области, и Харцызск не стал исключением", - пишет он.

Журналист удивляется тому, что Лукьянов спокойно живет в Киеве и его не преследуют правоохранители.

Также он опубликовал фотографии, которыми доказал участие Лукьянова в событиях на Донбассе.

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