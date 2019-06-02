Бревно в глазу: боевиков ДНР отчитали за наезд на Украину

В сети напали на оккупантов, которые упрекнули Украину за задолженности по зарплатам горняков.
Об этом сообщается в сообществе hochu _ domoy в Twitter.
"Сказ о том, как на соринку в глазах Украины, шахтеры дыры вывалили бревно!", - говорится в сообщении.
Пользователи сети напомнили боевикам, что это они не платят зарплаты шахтерам, при том, что "уголь есть, а денег нет".
Как сообщал "Апостроф", в сети показали фотографии с оккупированной Макеевки, где когда-то был парк, а при боевиках стала разруха.
А в оккупированном пророссийскими боевиками Донецке полная разруха, в сети опубликовали фото происходящего.
Также сообщалось, что жители поселка Белое (поселок расположен на оккупированной части Луганской области) страдают от безработицы, которая лишает их средств к существованию.