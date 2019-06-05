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Очередь из сотен человек: в сети показали фото "ада" в киевском метро

среда, 05 июня 2019, 14:35
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На станции метро "Вокзальная" в Киеве возле касс по продаже жетонов продолжают выстраиваться огромные очереди.

Соответствующее фото на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Ярослав Бойченко.

По его словам, терминалы для продажи жетонов на станции не работали. В результате, в очереди вынуждены были стоять сотни людей.

"Метро в Киеве - самое быстрое средство передвижения, особенно в час-пик когда в это время над землей царство пробок. И так, как я с Борисполя ехал на экспрессе, точка погружения в метро была станция Вокзальная (полный хаос, очередь за жетонами в полтысячи людей - и это я не преувеличиваю, терминалы по продаже жетонов не работают). Мне бы очень хотелось чтобы городские власти и начальник метрополитена прокатились один разок, только пускай заход их будет через эту станцию метро!", – написал пользователь в комментарии к фото.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 1 сентября в Киеве во время строительства и реконструкций станций метро будут устанавливаться туалеты для пассажиров.

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