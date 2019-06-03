Сеть порадовала внезапная инициатива власти по метро в Киеве

С 1 сентября в Киеве во время строительства будут устанавливаться туалеты для пассажиров.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя Киевской областной государственной администрации (КОГА) Лев Парцхаладзе.

В частности, они должны располагаться на входе или выходе из станций.

"Это оптимальное размещение, которое с технической точки зрения возможно делать у нас и это будет удобно для людей. Соответствующая норма содержится в обновленном ДБН "Метрополитены", он вступает в силу с 1 сентября", - отмечает он.

По его словам, согласно новым государственным строительным нормам (ДБН), во время нового строительства и реконструкции должны предусматриваться санузлы в пределах вестибюля станции, то есть на входе/выходе к ним. Важным моментом является то, что санузлы должны обязательно быть доступными для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп.

"В сложных условиях при реконструкции станции возможно устраивать санузлы в совмещенных подземных переходах или рядом со станцией на поверхности земли", - добавил Парцхаладзе.

В сети тут же стали комментировать нововведение.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото "жлобского" ремонта в киевском метро.