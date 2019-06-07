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17:05
Стало известно об исчезновении самолета в небе над Киевом: первые подробности
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Стало известно об исчезновении самолета в небе над Киевом: первые подробности

пятница, 07 июня 2019, 17:05
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Днем в пятницу, 7 июня, в небе над Киевской областью с радаров службы авианавигации пропал маломоторный самолет.

Об этом сообщает Lenta.UA со ссылкой на Управление ГСЧС Украины в Киевской области.

«Информация такая – об исчезновении, есть. Она проверяется», - уточнили в ведомстве. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщал "Апостроф", в ''Борисполе'' произошла авария с пассажирским самолетом. ЧП произошло из-за жесткой посадки.

А 5 декабря в аэропорту "Жуляны" самолет Як-40 авиакомпании "Мотор Сич" столкнулся с наземным источником питания.

Кроме того, 8 ноября в Архангельской области пассажирский самолет Ан-2 жестко приземлился в лесу.

Также ранее в Краснодарском крае Российской Федерации разбился учебный самолет Л-39 без боекомплекта.

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