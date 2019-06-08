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В Киеве произошло смертельное ЧП на пляже: опубликовано фото

суббота, 08 июня 2019, 21:32
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Фото: Информатор

Вечером, в субботу, 8 июня, в Киеве на одном из пляжей спортивно-развлекательного комплекса XPark утонул 32-летний мужчина.

Об этом сообщает Информатор.

По словам очевидцев, молодой человек пришел на берег одного из пляжей спортивно-развлекательного комплекса XPark с компанией друзей. Вместе они распивали спиртные напитки. После чего мужчина решил освежиться в воде. Примечательно, что утонувший не заплывал далеко от берега. Он все время находился в трех-четырех метрах от пляжа.

Однако вскоре друзья обнаружили, что их товарищ пропал из виду. Они сразу бросились на поиски мужчины. К сожалению, когда его удалось отыскать и вытащить из воды, он уже не дышал.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом (Бровары) нашли мертвым девятиклассника, которого искали сутки. Оказалось, 14-летний парень утонул в озере после выпускного.

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