Люди злятся, полиция не едет: в сети показали фото феерических "героев парковки" в Киеве

В Киеве автомобилисты продолжают нагло нарушать правила парковки, из-за чего пешеходы не имеют возможности беспрепятственно ходить по тротуарам.

Об этом сообщает Telegram-канал Киев оперативный, публикуя фото с места инцидента.

"Подол, ул. Оболонская 6, Range Rover стоит на тротуаре и полностью его перекрывает. При мне женщина с коляской не смогла пройти, и поэтому ей пришлось идти обратно. Полиция не приехала, вызывали 3 раза. Дежурный говорит, что на весь Подольский район работают пять патрульных машин..." – говорится в сообщении.

Фотографии со вторым "героем парковки" опубликовали в Telegram-канале dtp.kiev.ua. Здесь наблюдается аналогичная ситуация – авто перегородило проход по тротуару.

"Просто *удак", "Разбей фару и скажи, что дверью ударило", - комментируют в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее киевляне вынесли на руках наглого "героя парковки".