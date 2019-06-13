На рынке в Киеве устроили самосуд над вором: опубликовано видео

В четверг, 13 июня, на столичном рынке "Юность" был пойман молодой мужчина, которого заподозрили в воровстве.

Соответствующее видео было опубликовано на странице в Facebook "Киев Оперативный".

Как утверждается в подписи к видео, над мужчиной был совершен самосуд. Как именно "наказывали" подозреваемого в воровстве, не уточняется.

"Когда законы построены таким образом, что воры ведут себя очень вызывающе - люди берут власть в свои руки и осуществляют самосуд. Так случилось и сегодня на рынке "Юность". Люди задержали преступника "на горячем" и качественно дали понять, что здесь его кражи никто терпеть не будет", – говорится в сообщении.

В комментариях некоторые высказались против такого способа "наказания" преступников.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Белой Церкви Киевской области в полицию обратился мужчина, который сообщил, что у него угнали катафалк.