​Головой в лобовое стекло: появились фото жуткого ДТП с велосипедистом в Киеве

В столице водитель легковушки резко "рванул" на зеленый сигнал светофора, не заметив велосипедиста, и сбил его.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя соответствующие фото.

ДТП случилось около 14:25 на пересечении улиц Гагарина и Строителей.

"Предварительно, Mitsubishi рванул со светофора и не дал возможность закончить маневр велосипедисту, проезжающему перекресток с улицы Владимира Сосюри в сторону Дарницкой площади. Велосипед откинуло аж в 3тью полосу. Удар пришелся в переднее левое крыло и головой в лобовое стекло", - говорится в сообщении.

В результате велосипедиста забрала скорая в полусознательном состоянии. У мужчины подозрение на черепно-мозговую травму. Он потерял много крови.

На месте работала патрульная полиция.

Как сообщал "Апостроф", 11 мая в Херсоне под колесами грузовика погиб несовершеннолетний велосипедист.