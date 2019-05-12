В Херсоне школьник погиб под колесами грузовика: фото

11 мая в Херсоне под колесами грузовика погиб несовершеннолетний велосипедист.

Как сообщает местная пресса, инцидент произошел около 15:00 на улице Ракетной.

По данным полиции, 52-летний водитель автомобиля "КАМАЗ" совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста.

От полученных травм 11-летний мальчик скончался на месте происшествия.

По предварительно версии, причина ДТП - внезапный выезд велосипедиста на перекресток.

Действия водителя квалифицировали по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на 12 мая в Софиевской Борщаговке под Киевом внедорожник Toyota FJ Cruiser снес столб и влетел в толстое дерево.