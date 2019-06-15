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Киевская полиция попала в серьезное ДТП в погоне за пьяным водителем: фото и видео

суббота, 15 июня 2019, 13:52
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В субботу, 15 июня, в Киеве полицейские попали в ДТП во время погони за пьяным водителем, в результате чего двое сотрудников полиции получили травмы.

Об этом сообщает Киев оперативный.

Все началось около трех часов ночи, когда полицейские устроили погоню за автомобилем Volkswagen, за рулем которого находился пьяный водитель.

В какой-то момент во время погони на перекрестке улицы Вышгородской и проспекта Правды автомобиль патрульных столкнулась с автомобилем Ford. В результате двое копов получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Погоню продолжили уже другие наряды полиции, но догнать и задержать нарушителя смогли лишь на станции метро "Золотые Ворота", после того, как он столкнулся с автомобилем "ГАЗель".

Как сообщал "Апостроф", 15 июня в Киеве произошло ДТП с четырьмя погибшими.

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