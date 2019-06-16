​В Киеве банда воров напала на беременную женщину: опубликовано видео

15 июня в столице на беременную женщину напали воры цыганской национальности и извлекли из ее сумки личные вещи.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Происшествие случилось на остановке трамвая "Национальный Авиационный университет".

"При выходе из трамвая женщину окружили группа из 7 человек цыганской национальности и вытащили из сумки зарядное устройство (powerbank), после чего женщина начала кричать. Женщина сказала, что вызовет полицию, после чего устройство ей отдали. Женщина вызвала полицию и в то же время держала одну из нарушителей за футболку (все остальные быстро убежали, кроме мужчины 40 лет). Этот мужчина сильно толкнул беременную в плечо", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленников вблизи Индустриального моста. Через 3 мин с беременной женщиной связались патрульные и попросили приехать на место задержания и указать кто именно это был.

Пострадавшая позвонила своему мужу и они вместе направились к месту задержания, где были опознаны воры. Уже в отделении женщина написала заявление.

"С ромов было взяты объяснения. После некоторой непродолжительной бумажной волокиты всех ромов отпустили. Вроде открыто уголовное производство. Как известно, цыгане приехали с Берегового (Закарпатская область)", - подытожили в "Киев Оперативный".

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на железнодорожном вокзале группа обычных граждан задержала преступную группировку, которая обворовывала пассажиров.