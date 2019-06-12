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На вокзале в Киеве прохожие поймали банду воров: опубликовано видео

среда, 12 июня 2019, 15:21
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В Киеве на железнородожном вокзале группа обычных граждан задержала преступную группировку, которая обворовывала пассажиров.

Запись опубликовало издание dtp.kiev.ua у себя на канале в YouTube.

Судя по видео, группировка состоит из четырех человек: мужчины, женщины среднего возраста, несовершеннолетней девочки и девушки. Все – внешне представители ромской национальности с характерным акцентом. Украденные имущество и деньги были возвращены хозяевам.

Администраторы канала призвали брать пример с сознательных граждан, задержавших правонарушителей.

"Наши читатели задержали воров, укравших у девушки деньги. Сданы полиции. Берем пример", - подписана видеозапись.

Как сообщал "Апостроф", ранее правоохранители на бульваре Гавела в столице задержали двух квартирных воров, которые как раз собирались ограбить квартиру.

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