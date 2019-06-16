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В Киеве произошло смертельное ЧП с иностранцем: первые подробности

воскресенье, 16 июня 2019, 18:35
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Утром в воскресенье, 16 июня, в Киеве, в Гидропарке, утонул гражданин Алжира.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киеве.

"На пляже "Молодежный", что в Гидропарке, в реке Днепр исчезла человек. На место происшествия были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ДСНС Украины в г. Киеве. Прибыв к месту вызова, спасатели приступили к поисковым работам. На расстоянии 25 м от берега на глубине 6 м было обнаружено тело утопленника, по предварительным данным, гражданина Алжира", - уточнили спасатели.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом (Бровары) нашли мертвым девятиклассника, которого искали сутки. Оказалось, 14-летний парень утонул в озере после выпускного.

Также в Киеве на пляже спортивно-развлекательного комплекса XPark утонул 32-летний мужчина.

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