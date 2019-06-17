RU  UA  EN

понедельник, 17 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 июня

15:19
В Москве скончался влиятельный экс-разведчик
14:59
Под Днепром школьницы устроили смертельное ЧП на недострое: первые детали
14:46
Сборная Украины впервые за 10 лет вышла на чемпионат Европы
14:44
Одна из стран Европы хочет пересмотреть свое отношение к газопроводу Путина
14:39
​Жара отступает: синоптик порадовала украинцев комфортной погодой
14:37
Фундаментальный подход: В Совете Европы "обновили" позицию по Крыму
14:35
Вот почему стекло треснуло: в сети бурно обсуждают фото скандального моста в Киеве
14:19
​Лежаки нарасхват: появились грустные фото пустых пляжей в Крыму
14:06
В Европе вскрылся громкий скандал с увольнением разведчика, связанного с олигархом Путина
13:43
Сотрудники СБУ: боевики назвали фамилии "убийц" Захарченко
13:34
​Возле Турции потерпело крушение судно с эмигрантами: много погибших, фото
13:08
В списке "Слуги народа" Зеленского нашли гражданина России: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Вот почему стекло треснуло: в сети бурно обсуждают фото скандального моста в Киеве

понедельник, 17 июня 2019, 14:35
переглянути новину українською

Автомобилист удивил странным "финтом" на новом пешеходном мосту в Киеве.

Соответствующее фото опубликовал Дмитрий Макагон в Facebook.

"Тем временем на велопешеходном мосту хорошо. А вы говорите на велосипеде проехать нельзя. Зрадофилы!" – говорится в подписи к снимку.

На фото можно увидеть автомобиль с номерами Верховной Рады, который припаркован прямо на мосту, при том, что он не предназначен для движения автомобильного транспорта и считается пешеходным.

"Класс! Нормально так угол срезал))))", "Он вам ничего не должен! Сначала знаки поставьте, что там нельзя ездить!", "Вот почему стекло треснуло", "С номерами ВР видимо можно", - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее на скандальном "стеклянном" мосту в Киеве произошло новое ЧП.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: