Вот почему стекло треснуло: в сети бурно обсуждают фото скандального моста в Киеве

Автомобилист удивил странным "финтом" на новом пешеходном мосту в Киеве.

Соответствующее фото опубликовал Дмитрий Макагон в Facebook.

"Тем временем на велопешеходном мосту хорошо. А вы говорите на велосипеде проехать нельзя. Зрадофилы!" – говорится в подписи к снимку.

На фото можно увидеть автомобиль с номерами Верховной Рады, который припаркован прямо на мосту, при том, что он не предназначен для движения автомобильного транспорта и считается пешеходным.

"Класс! Нормально так угол срезал))))", "Он вам ничего не должен! Сначала знаки поставьте, что там нельзя ездить!", "Вот почему стекло треснуло", "С номерами ВР видимо можно", - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее на скандальном "стеклянном" мосту в Киеве произошло новое ЧП.