Новый пешеходный мост в Киеве: эксклюзивные фото с дрона

В субботу, 25 мая, в Киеве открыли пешеходный мост, который соединяет Владимирскую горку и парк "Крещатый".

Эксклюзивные фотографии мероприятия сделал собственный фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

На фото можно увидеть яркие фото новопостроенного пешеходного моста.

Отметим, что саму конструкцию подпирают 400 свай. По стоимости строительство обошлось в 400 миллионов гривен. В частности, стоимость строительства самого моста составила 275 млн грн, фонтана и благоустройство - около 90 млн грн., укрепление склонов - 55 млн грн. Интересно, что по своим характеристикам стекло может выдерживать нагрузки в 1000 кг на квадратный метр.

Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1 Апостроф / Александр Гончаров 1 / 1

Как сообщал "Апостроф", ранее в СМИ рассказали об инициативах мэра Кличко по ремонту мостов в Киеве.