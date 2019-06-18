Полиция раскрыла новые любопытные детали про "героя", заехавшего на пешеходный мост в Киеве

В полиции рассказали новые подробности о водителе, оставившем свое авто на скандальном пешеходном мосту в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киеве в Facebook.

"Взять объяснение этой ситуации у водителя не удалось возможным, ведь он избегает общения с полицейскими. Сегодня управление патрульной полиции в городе Киеве направило мужчине (заказным письмом) вызов, которым официально пригласило его явиться в управление, чтобы в течение недели принять участие в рассмотрении дела об административном правонарушении. В случае, если мужчина не появится, дело будет рассмотрено в его отсутствие, ведь он предупрежден о его рассмотрении в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полиция усматривает в действиях водителя сразу несколько административных правонарушений: управление автомобилем, будучи лишенным такого права судом, движение транспортного средства по пешеходной дорожке и создание аварийной ситуации.

Как сообщал "Апостроф", ранее на скандальном "стеклянном" мосту в Киеве произошло новое ЧП.