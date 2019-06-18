Полиция установила "героев", которые заехали на пешеходный мост в Киеве: видео

Патрульные полицейские установили личность владельца авто, которое въехало на новый велопешеходный мост в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Спасибо всем неравнодушным киевлянам, пользователям сети, кто отреагировал и помогал выявить этих "любителей прекрасного". Я сразу переслал фото, обратился в Патрульную полицию Киева. Правоохранители уже установили личность владельца авто и место его фактического нахождения, а также - где находится автомобиль", – пишет Кличко.

Кроме того, он обратился к киевлянам, которые были очевидцами правонарушения и попросил обратиться их в службу 102, чтобы помочь своими объяснениями привлечь нарушителя к ответственности.

Ранее в сети появилось видео, которое опубликовала в своем Instagram одна из пассажирок скандального авто.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", после того, как на новом велопешеходном мосту в Киеве был замечен припаркованный автомобиль, жители столицы начали предлагать собственные варианты доработки объекта.