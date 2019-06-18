В Киеве пьяный неадекват напал с ножом на медиков: опубликовано фото

Во вторник, 18 июня, в киевскую больницу скорой медицинской помощи был доставлен мужчина в состоянии, предварительно, алкогольного и наркотического опьянения, который атаковал медперсонал с ножом.

Об этом сообщается в Telegram канале "Киев Оперативный".

Как отмечается, попытка нападения произошла в палате интенсивной терапии, где находятся люди в крайне тяжелом состоянии.

"К счастью, на вызов немедленно прибыл наряд муниципальной охраны, успокоил нарушителя и исключил опасность для окружающих. Нарушитель был передан наряду полиции", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве, в доме по улице Урловской, мужчина напал на собственных родителей: выгнал из дома мать, а затем закрылся в квартире и избил отца.