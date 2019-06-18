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Избил и выгнал из дома: в Киеве неадекватный мужчина напал на собственных родителей, фото

вторник, 18 июня 2019, 02:34
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В Киеве, в доме по улице Урловской мужчина выгнал из дома мать, а затем закрылся в квартире и избил отца.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в своем сообществе в Facebook.

Дверь в квартиру высадили представители спасательной службы.

"Была семейная разборка. Сын выгнал мать, забаррикодировался в квартире, и избил отца. Скорая была на месте, оказала помощь", - рассказал спасателям свидетель происшествия.

На данный момент дело об избиении рассматривают правоохранительные органы. По мнению экспертов, шансов, что виновник понесет наказание, крайне мало. То же самое говорят свидетели – по их утверждениям, подобные эпизоды уже имели место быть и ситуация после вмешательства правоохранителей, кардинально не изменилась.

Как сообщал "Апостроф", 12 июня в Запорожье неизвестные выкрали 38-летнего мужчину, а затем избили его до смерти.

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