Избил и выгнал из дома: в Киеве неадекватный мужчина напал на собственных родителей, фото

В Киеве, в доме по улице Урловской мужчина выгнал из дома мать, а затем закрылся в квартире и избил отца.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в своем сообществе в Facebook.

Дверь в квартиру высадили представители спасательной службы.

"Была семейная разборка. Сын выгнал мать, забаррикодировался в квартире, и избил отца. Скорая была на месте, оказала помощь", - рассказал спасателям свидетель происшествия.

На данный момент дело об избиении рассматривают правоохранительные органы. По мнению экспертов, шансов, что виновник понесет наказание, крайне мало. То же самое говорят свидетели – по их утверждениям, подобные эпизоды уже имели место быть и ситуация после вмешательства правоохранителей, кардинально не изменилась.

Как сообщал "Апостроф", 12 июня в Запорожье неизвестные выкрали 38-летнего мужчину, а затем избили его до смерти.