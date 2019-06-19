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В Киеве нашли мертвым пропавшего 24-летнего иностранца: фото

среда, 19 июня 2019, 12:37
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В столице в реке Днепр правоохранители обнаружили тело 24-летнего иностранцы, который пропал несколько дней назад.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Нарядом патрульной полиции Днепровского района в реке Днепр было обнаружено тело мужчины. На место прибыли водолазы, которые и достали труп с воды. Как выяснилось, утопленником оказался 24-летний парень, которого искали с воскресенья, 16 июня.

Напомним, мужчина из Нигерии в воскресенье выпивал с друзьями на пляже Гидропарка. Затем они взяли на прокат водный мотоцикл и поехали кататься.

"При том, что умел плавать, он еще и не одел спасательный жилет. Во время покатушек они перевернулись и его не можем найти уже 3 день. Ищет полиции, ищут водолазы, но результата нет", - писали в ресурсе "Киев Оперативный".

Как сообщал "Апостроф", в Дарницком районе Киева, недалеко от станции метро "Красный хутор", обнаружили повешенным студента, который с 12 июня находился в розыске.

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