​В Киеве нашли мертвым пропавшего студента: опубликованы фото

В Дарницком районе Киева, недалеко от станции метро "Красный хутор", обнаружили повешенным студента, который с 12 июня находился в розыске.

Об этом сообщает "Информатор".

17 июня около 13:30 о жуткой находке правоохранителям сообщил мужчина, который шел по лесу.

Тело погибшего было повешено на рубашке, другой конец одежды был привязан к ветке дерева. Во время осмотра на нем были татуировки, а рядом — рюкзак с личным вещами и телефоном.

В ходе разбирательств личность погибшего установили. Им оказался 19-летний студент КНУКИ, который находился в розыске с 12 июня, так как числился пропавшим без вести.

Парень ушел из общежития и больше на связь не выходил. Детали инцидента выясняют правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 12 июня, в Киеве по адресу ул. Липковского, 13 из окна шестого этажа дома выбросился молодой парень, от полученных при падении травм он скончался.