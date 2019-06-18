RU  UA  EN

вторник, 18 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

18 июня

12:35
Кто на вокале - Пол или Джон: забавный тест ко дню рождения Пола Маккартни
12:34
​Под Хмельницким в смертельное ДТП попал автобус с туристами: фото и видео
12:25
Памятник пушке на Арсенальной превратили в монумент "Защитникам Украинской государственности"
12:23
Тимошенко призвала ускориться с назначением глав силовых ведомств
12:21
Теперь есть только мы: жена Дмитрия Комарова трогательно поздравила его с днем рождения
12:11
"Народный фронт" требует провести заседание СНБО по вопросу информационной безопасности
12:11
Актер из сериала "Чернобыль" сравнил СССР с нацистской Германией
11:54
​Под Ровно семья попала в смертельное ДТП: опубликованы фото и видео
11:53
Выйди к нам без охраны: разгневанные украинки запустили в сети флешмоб против Зеленского
11:45
​В ЕС озвучили позицию по транзиту газа через Украину
11:39
Украинская певица вышла замуж за французского панка: подробности и фото
11:34
​В Киеве нашли мертвым пропавшего студента: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Киеве нашли мертвым пропавшего студента: опубликованы фото

вторник, 18 июня 2019, 11:34
переглянути новину українською

В Дарницком районе Киева, недалеко от станции метро "Красный хутор", обнаружили повешенным студента, который с 12 июня находился в розыске.

Об этом сообщает "Информатор".

17 июня около 13:30 о жуткой находке правоохранителям сообщил мужчина, который шел по лесу.

Тело погибшего было повешено на рубашке, другой конец одежды был привязан к ветке дерева. Во время осмотра на нем были татуировки, а рядом — рюкзак с личным вещами и телефоном.

В ходе разбирательств личность погибшего установили. Им оказался 19-летний студент КНУКИ, который находился в розыске с 12 июня, так как числился пропавшим без вести.

Парень ушел из общежития и больше на связь не выходил. Детали инцидента выясняют правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 12 июня, в Киеве по адресу ул. Липковского, 13 из окна шестого этажа дома выбросился молодой парень, от полученных при падении травм он скончался.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Дискотека" в Марьинке: зачем украинская армия захватывает "серую зону"

Ненасильственное общение. Надо ли рубить Гордиев узел

Какой бы не была в России власть, вопрос Крыма закрыт, - политолог Валерий Соловей

Мне есть что сказать ресторанному бизнесу Киева, Украины и мира - Евгений Клопотенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: