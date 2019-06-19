В Киеве ограбили важного дипломата

В Киеве в кафе на улице Лютеранской обокрали сотрудника посольства Австрии в Украине.

Об этом сообщают Факты.

У сотрудника посольства Австрии в Украине украли документы и деньги в кафе на улице Лютеранской в Киеве. Мужчина обратился в полицию с заявлением о краже личных вещей. У дипломата украли рабочие документы, банковские карты, €100 и 1 тысячу гривен. По факту заведено уголовное дело.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве обокрали дипломата из Европы. По рассказам очевидца, дипломат обедал, когда обнаружил, что денег у него при себе нет. Кто-то вытащил бумажник из заднего кармана брюк. Дипломат сразу же вызвал на место полицейский наряд и написал заявление с требованием разыскать злодеев.