​В Киеве прохожий поймал вора, усыпившего свою жертву: фото

В Оболонском районе столицы поймали вора, который усыпил на улице мужчину и пытался его ограбить.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя фото.

"В Киеве на Бандеры 16, произошла кража. Гражданин, который на земле - вор. Сидел в кафе, подмешал что-то человеку в выпивку, человек отключился, он в это время вытащил кошелёк и пытался убежать. Мужчина, который в чёрной футболке и синих шортах догнал его и задержал. Ждут полицию", - говорится в сообщении.

Как сообщал ранее "Апостроф", полиция задержала в столице женщину, которая подливала мужчинам снотворное в алкогольные напитки и обворовывала их. Злоумышленница через сайт знакомств договаривалась с иностранцами о встрече у них дома.