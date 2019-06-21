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​В Киеве прохожий поймал вора, усыпившего свою жертву: фото

пятница, 21 июня 2019, 16:49
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В Оболонском районе столицы поймали вора, который усыпил на улице мужчину и пытался его ограбить.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя фото.

"В Киеве на Бандеры 16, произошла кража. Гражданин, который на земле - вор. Сидел в кафе, подмешал что-то человеку в выпивку, человек отключился, он в это время вытащил кошелёк и пытался убежать. Мужчина, который в чёрной футболке и синих шортах догнал его и задержал. Ждут полицию", - говорится в сообщении.

Как сообщал ранее "Апостроф", полиция задержала в столице женщину, которая подливала мужчинам снотворное в алкогольные напитки и обворовывала их. Злоумышленница через сайт знакомств договаривалась с иностранцами о встрече у них дома.

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