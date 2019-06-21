В киевском метро произошло кровавое ЧП: опубликовано фото

21 июня в киевском метро молодому человеку неожиданно стало плохо, после чего он ударился об пол головой.

Как сообщает сообщество dtp.kiev.ua, об этом говорят очевидцы событий.

"Ехал в метро, остановили поезд на станции Контрактовая площадь на минут 5, по выходу с вагона увидел человека, живой, Но без сознания. Травма головы. Люди возмущены, на станции нет врача", - отметили очевидцы.

На фотографии видно, что молодой человек лежит в метре от состава. Вокруг него есть кровавые потеки.

"Все на что сейчас способны наши люди , так это только возмущаться... Там же стоят мужики , почему они хотя бы на лавочку не посадят?" - пишут недовольные пользователи.

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