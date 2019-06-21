RU  UA  EN

пятница, 21 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 июня

13:51
На финансирование медицины необходимо направлять минимум 5% ВВП - Бойко
13:51
В Украине задержали казака с путинским наградами за Крым: опубликованы фото
13:49
В Украине обнаружили целую армию "слуг народа"
13:49
Сергей и Снежана Бабкины показали первые фото с новорожденным сыном
13:46
"Украинская стратегия" Гройсмана показывает электоральный рост, "Европейская солидарность" теряет поддержку - опрос
13:12
В киевском метро произошло кровавое ЧП: опубликовано фото
13:07
Часть жителей Киева на полгода оставят без популярного транспорта
13:07
MARUV пригласили в Москву спеть на разогреве у всемирно известной певицы
12:58
Поворот на зиму: когда дикая жара в Украине пойдет на спад
12:55
Как хорошо вы знаете песни "Кино": тест ко дню рождения Виктора Цоя
12:50
Правительство удержит тарифы от роста в новом энергорынке - глава ГП "Гарантированный покупатель"
12:47
Проект Хокинга: появились первые результаты масштабных поисков инопланетян
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В киевском метро произошло кровавое ЧП: опубликовано фото

пятница, 21 июня 2019, 13:12
переглянути новину українською

21 июня в киевском метро молодому человеку неожиданно стало плохо, после чего он ударился об пол головой.

Как сообщает сообщество dtp.kiev.ua, об этом говорят очевидцы событий.

"Ехал в метро, остановили поезд на станции Контрактовая площадь на минут 5, по выходу с вагона увидел человека, живой, Но без сознания. Травма головы. Люди возмущены, на станции нет врача", - отметили очевидцы.

На фотографии видно, что молодой человек лежит в метре от состава. Вокруг него есть кровавые потеки.

"Все на что сейчас способны наши люди , так это только возмущаться... Там же стоят мужики , почему они хотя бы на лавочку не посадят?" - пишут недовольные пользователи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появилась новая информация о резонансном ДТП в Киеве, где водитель Volkswagen сбил мать и дочь в районе нерегулируемого пешеходного перехода.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: