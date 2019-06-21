ДТП со сбежавшим водителем в Киеве: новые фото, видео и данные о сбитых девушках

Появилась новая информация о резонансном ДТП в Киеве, где водитель Volkswagen сбил мать и дочь в районе нерегулируемого пешеходного перехода.

Как говорится в группе "Захисти Протасів Яр" в Facebook, молодая девушка получила серьезные травмы и сейчас находится в больнице. Она нуждается в донорской крови.

"Это было НЕ во время перекрытия дороги. И девушки НЕ участницы акции. Но мы можем помочь найти свидетелей, сдать кровь и расширить информацию", - пишут активисты.

Знакомые девушки сообщили, что у нее перелом таза и травма головы.

Как ранее сообщал "Апостроф", 25 апреля в Киеве на пешеходном переходе автомобиль сбил 11-летнюю девочку. Удар был такой силы, что ребенок пролетел несколько метров.