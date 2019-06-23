Неадекват с ножом устроил охоту на людей в метро Киева: видео

В субботу, 22 июня, в Киеве произошло ЧП на станции метро, где неизвестный бросался с ножом на прохожих.

Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.

"Неадекватный мужчина с ножом в руках прыгал на людей на станции метро "Лесная". Как он прошел на саму станцию и чем в данный момент занимались дежурные по станции неизвестно, но обезвредили его неравнодушные граждане", - говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как прохожий держит кричащего мужчину, который все время пытается вырваться.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве, в доме по улице Урловской, мужчина напал на собственных родителей: выгнал из дома мать, а затем закрылся в квартире и избил отца.