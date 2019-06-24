​В Киеве уставший мост "рухнул" на проезжающее авто: фото

24 июня с Южного путепровода в столице обвалилось бетонное покрытие и упало на проезжающий под ним автомобиль.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", соответствующие публикуя фото.

"Часть путепровода на Осокорках решила отделиться и упасть в бездну (на проезжающий автомобиль Renault). Видимо, устал ещё один...", - говорится в сообщении.

На снимках видно, что куски бетона с путепровода упали прямо на проезжую часть, а некоторые на проезжающий под мостом автомобиль.

Известно, что движение под мостом на данный момент перекрыто в обе стороны.

Как сообщал "Апостроф", 24 июня, в понедельник, в столице образовались огромные пробки сразу на двух путепроводах: Дарницком мосту и мосту Патона.