В Киеве поймали на горячем опытного вора с богатым прошлым: опубликовано видео

В Киеве задержали вора, который украл у покупателя супермаркета телефон.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Как отметил потерпевший, он находился в магазине "Сильпо", когда почувствовал, что у него из кармана вытаскивают телефон.

"Я это почувствовал и резко развернулся. В этот момент он его уже прятал к себе в карман. Когда он увидел, что я его "спалил" - начал прикидывается шутником, типа "я пошутил, братан, это шутка" и т.д. Тогда, я забрал телефон и начал снимать.", - отметил пострадавший.

Как выяснилось, вора зовут Орхан, у него есть уже 5 судимостей, но почему он находится на свободе - неизвестно.

Как сообщал "Апостроф", киевская прокуратура направила в суд обвинения по семи сотрудникам полиции, которые "крышевали" кражи на Киевском вокзале.