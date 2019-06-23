Посягнул на самое святое: в сети показали фото наглого вора в Киеве

В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали вора, который пытался отрезать и забрать интернет-кабель.

Фото подозреваемого были опубликованы на Facebook странице "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на улице Вернадского, 75А, в Святошинском районе столицы. Мужчина был задержан на месте преступления.

"А эта сволочь посягнула на самое святое - интернет. Почему-то он решил, что провод очень ценный и начал его резать на Вернадского, 75А. К счастью, почти сразу же был задержан нарядом полиции охраны Святошинского района", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве на железнодорожном вокзале группа обычных граждан задержала преступную группировку, которая обворовывала пассажиров. Украденные имущество и деньги были возвращены хозяевам.