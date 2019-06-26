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​В Киеве грабителя-неудачника поймали в его день рождения: опубликованы фото

среда, 26 июня 2019, 01:26
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25 июня на Троещине в столице поймали вора, который накануне похитил у парня сумку.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя фото вора.

"Друзья, а давайте все вместе поздравим Сашу с днем рождения! Это теля осуществило вчера грабеж на Маяковского, 15 - толкнуло парня и забрало у него сумку. Уже после 00:00 правоохранители с ППОП (105) решили поздравить Сашу и застегнули наручники на его руках. Кстати, в честь дня рождения, а также в рамках статьи 208 УПК Украины, Саня уехал праздновать днюшку в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали вора, который пытался отрезать и забрать интернет-кабель.

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