В Киеве огромный пожар охватил склады секонд-хенда: фото и видео

В среду вечером, 26 июня, в районе Большой Окружной дороги в Святошинском районе Киева произошел масштабный пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, публикуя фото с места ЧП.

"26 июня в 19:30 в с. Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района возник пожар на территории склада с секонд-хендом (размер склада 150х150 м.) На площади 2 тыс. 500 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Угрозы опрокидывания на соседние здания нет", - говорится в сообщении.

Спасатели уточнили, что к тушению пришлось привлекать 70 человек личного состава и 13 единиц техники.

Как сообщал "Апостроф", ранее в киевской школе произошел сильный пожар. Пожарно-спасательной службе пришло бороться с огнем около часа.