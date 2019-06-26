В киевской школе произошел сильный пожар: фото и видео

В среду, 26 июня в Киеве по адресу улица Красноткацкая, 12 произошел пожар в школе.

Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что возгорание произошло в помещении школьной мастерской, возгорание произошло около часа ночи. Согласно информации издания, в школе на момент пожара никого не было.

Пожарно-спасательной службе пришло бороться с огнем около часа.

Местная жительница рассказала журналистам, что ночью слышала взрыв, а затем увидела пламя в мастерской школы. Именно она вызвала спасателей и полицию. Правоохранители уточнили, что за взрыв женщина могла принять обвал крыши в помещении.

На месте работают следователи, они устанавливают причину возгорания.

Как сообщал "Апостроф", 24 июня в центре Ростова (Российская Федерация) вспыхнул мощный пожар на рынке. Горели торговые павильоны, пожар тушили 53 человека на 14 спецмашинах.