Воды было почти по пояс: фото и видео масштабного потопа в киевском метро

В интернете обнародовали фото и видео масштабного потопа в киевском метро после сильного ливня в четверг, 27 июня.

Так, на снимке, который в сообществе "Академгородок" опубликовал Матвей Ремнев, зафиксировано, что воды в переходе было почти по колено.

В свою очередь, Вадим Босак показал на видео, что происходило на выходе из метро "Академгородок".

"Пипец", "Красота", "Ого", "Ничего себе", "Какой кошмар", "А у нас засуха", "Лучше бы так Верховную Раду затопило", "Каждый год одно и то же", "Как говорят "Какое солнце, такой и дождь", - комментируют снимки в интернете.

Как сообщал "Апостроф", 27 июня в Киев и пригороды столицы пришли сильные дожди, сопровождаемые грозой и мощными порывами ветра.

В результате мощного ливня и урагана, которые накрыли Киев 27 июня, многие улицы оказались затоплены.