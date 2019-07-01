Киев накрыла внезапная буря: опубликовано яркое видео

В понедельник, 1 июля, Киев накрыла внезапная буря - начались сильные порывы ветра.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Так, на кадрах зафиксирована Днепровская набережная, видео снято у ТЦ River Mall.

Стоит добавить, что во вторник, 2 июля, в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий: прогнозируются грозы и шквальный ветер.

В Киевской области утром и днем 2 июля прогнозируются гроза, местами шквалы 15-20 м/с - І уровень опасности, желтый, заявили в Укргидрометцентре.

Как сообщал "Апостроф", 27 июня в Киев и пригороды столицы пришли сильные дожди, сопровождаемые грозой и мощными порывами ветра.

В результате мощного ливня и урагана, которые накрыли Киев 27 июня, многие улицы оказались затоплены.

Кроме того, непогода обрушила бигборд и устроила пробку под Киевом.