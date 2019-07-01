В Украине объявлено штормовое предупреждение: карта

Во вторник, 2 июля, в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий: прогнозируются грозы и шквальный ветер.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, ночью на Западе и Севере Украины, а днем по всей территории кроме Юга ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами значительные дожди, град. (І уровень опасности, желтый).

В Киевской области утром и днем 2 июля ожидаются гроза, местами шквалы 15-20 м / с - І уровень опасности, желтый.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Укргидрометцентре рассказали о том, чего украинцам ожидать от июля. По данным синоптиков, второй месяц лета является самым теплым в году, но при этом с неустойчивой погодой.