В Киеве произошло вооруженное ограбление на миллион: первые фото и видео

В среду, 3 июля, в центре Киева произошло разбойное нападение: украли сумку с суммой более одного миллиона гривен.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Происшествие случилось по адресу улица Большая Васильковская, 132 около 16:30. Трое людей в черных масках выхватили сумку с деньгами из машины Renault Megan и скрылись на авто в неизвестном направлении.

По словам водителя автомобиля, он со своим попутчиком припарковался во дворе дома. В этот момент к машине подбежали неизвестные и совершили минимум один выстрел. Все это сопровождалось криками.

Преступники завладели сумкой, в которой находилась сумма денег 1 миллион 170 тысяч гривен. Ручная кладь находилась рядом со вторым мужчиной, который сидел сзади. Нападавшие вырвали из рук сумку и уехали на автомобиле Audi.

К счастью, обошлось без пострадавших. В городе Киев введен оперативный план "Сирена". На месте работала полиция, подробности случившегося устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на улице неизвестные украли у мужчины 3 миллиона гривен.