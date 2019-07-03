Вызванные соседями копы обнаружили жуткую находку в жилой квартире в Киеве: фото

В среду, 3 июля, в одной из квартир в Киеве обнаружили тела супружеской пары.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел по адресу улица Архитектора Вербицкого, 22/1. На линию полиции обратились жильцы подъезда, которые ощутили неприятный запах. Позже выяснилось, что источник находится в квартире №229. Двери в квартиру были открыты.

"По предварительной информации, когда прибыли патрульные, то их уже ожидали соседи. При осмотре помещений в комнате обнаружили разлагающиеся тела супружеской пары: мужчины 1951 года рождения и его жены 1957 года рождения. Тело мужа находилось на кровати, а женщины на полу", - говорится в сообщении.

Как рассказали местные жители, мужчина был лежачим и не вставал с кровати, а женщина злоупотребляла алкогольными напитками. На место вызвали следственно-оперативную группу, которая и будет выяснять обстоятельства случившегося.

Как сообщал "Апостроф", в столице на Виноградаре в подсобке детского сада был обнаружен труп мужчины без определенного места жительства, который предварительно умер от переохлаждения.