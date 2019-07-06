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На мосту влюбленных в Киеве произошла трагедия: опубликованы фото

суббота, 06 июля 2019, 11:35
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Фото: Информатор

В субботу, 6 июня, в центре Киева мужчина устроил суицид: спрыгнул с Моста влюбленных и упал прямо в центр оживленной трассы.

Об этом сообщает Информатор.

По данным полиции, погибшему было около 40 лет. Точные причины произошедшего пока неизвестны. На место трагедии прибыла родственница погибшего, которая не смогла прокомментировать ситуацию из-за стрессового состояния.

На месте происшествия работает наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Причины и детали трагедии устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве в одном из зданий Службы безопасности Украины (СБУ) военнослужащий совершил суицид, выстрелив себе в голову.

Помимо этого, под Черновцами военнослужащий совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из пневматического пистолета.

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