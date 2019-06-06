В Киеве произошла трагедия с женщиной, отмечавшей день рождения: опубликованы фото

В Киеве, в ночь на четверг, 6 июня по адресу улица Кудряшова, 20-б обнаружили тело женщины.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на свидетельства очевидцев с места событий.

По предварительным данным, она покончила жизнь самоубийством.

Прохожие, которые нашли тело, позвонили на линию экстренных служб около 04:15 утра.

Врачи, прибыв на место происшествия, констатировали ее смерть. На месте работал патруль полиции и следственно-оперативная группа. Полиция установила, что женщина не проживала в этом доме и зарегистрирована по другому адресу. Консьерж дома уточнил, что погибшая приходила в этот дом к подруге, которая проживает на 14 этаже.

При осмотре помещения полицейские нашли предсмертную записку и видеообращение, которые оставила погибшая. Причины самоубийства пока не разглашаются.

Личность женщины установлена, ей было 33 года. 5 июня она отмечала свой день рождения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ивано-Франковской области застрелился известный бизнесмен, который баллотировался в Верховную Раду в 2014 году.