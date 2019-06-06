RU  UA  EN

четверг, 6 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.45
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

6 июня

22:28
Снятие блокады с Донбасса: у Зеленского назвали условие
21:58
В результате взрыва гранаты на Донбассе погиб мужчина: подробности трагедии
21:28
К переговорам по Донбассу может присоединиться страна, поддерживающая Россию
20:59
Новое руководство Украины может допустить фатальную ошибку: эксперт назвал детали
20:47
Нидерланды - Англия: стартовые составы
20:28
Снятие экономической блокады с Донбасса: в ОБСЕ сделали важное уточнение
20:03
"Оппозиционная платформа - За життя" начала путь к победе на парламентских выборах - Рабинович
19:59
Получим не то, чего хотим: эксперт рассказал о военной помощи Украине от США
19:59
Досрочные выборы в Раду могут не состояться: названа причина
19:53
Бегу открывать шампанское: болельщики с юмором отреагировали на назначение тренера "Динамо"
19:35
Паника уже прошла: в "95 Квартале" рассказали, как работают без Зеленского
19:27
В скандале с плагиатом Порошенко - Зеленский появился неожиданный поворот
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве произошла трагедия с женщиной, отмечавшей день рождения: опубликованы фото

четверг, 06 июня 2019, 14:59
переглянути новину українською

В Киеве, в ночь на четверг, 6 июня по адресу улица Кудряшова, 20-б обнаружили тело женщины.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на свидетельства очевидцев с места событий.

По предварительным данным, она покончила жизнь самоубийством.

Прохожие, которые нашли тело, позвонили на линию экстренных служб около 04:15 утра.

Врачи, прибыв на место происшествия, констатировали ее смерть. На месте работал патруль полиции и следственно-оперативная группа. Полиция установила, что женщина не проживала в этом доме и зарегистрирована по другому адресу. Консьерж дома уточнил, что погибшая приходила в этот дом к подруге, которая проживает на 14 этаже.

При осмотре помещения полицейские нашли предсмертную записку и видеообращение, которые оставила погибшая. Причины самоубийства пока не разглашаются.

Личность женщины установлена, ей было 33 года. 5 июня она отмечала свой день рождения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ивано-Франковской области застрелился известный бизнесмен, который баллотировался в Верховную Раду в 2014 году.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: