В Киеве девушке удалось отбиться от маньяка: видео момента нападения

В Киеве неизвестный попытался напасть на девушку, но та смогла отбиться.

Об этом сообщает Киев оперативный, публикуя видео инцидента.

Ночью на Драгоманова на девушку напал какой-то неадекватный маньяк. Неизвестно, чтобы он сделал, если бы девушка не отбилась от него. Кто узнает его?" – говорится в подписи к кадрам.

На видео можно увидеть потасовку девушки и преступника, который впоследствии убегает.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошла серия нападений на женщин. Изначально нападавшего задержали, но позже отпустили, чем оказались недовольны местные активисты.

Также под Одессой пьяного мужчину застрелили за нападение на семью.

Кроме того, в Киеве подростки тяжело ранили мужчину, который вступился за кондуктора.