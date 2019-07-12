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В Киеве девушке удалось отбиться от маньяка: видео момента нападения

пятница, 12 июля 2019, 15:07
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В Киеве неизвестный попытался напасть на девушку, но та смогла отбиться.

Об этом сообщает Киев оперативный, публикуя видео инцидента.

Ночью на Драгоманова на девушку напал какой-то неадекватный маньяк. Неизвестно, чтобы он сделал, если бы девушка не отбилась от него. Кто узнает его?" – говорится в подписи к кадрам.

На видео можно увидеть потасовку девушки и преступника, который впоследствии убегает.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошла серия нападений на женщин. Изначально нападавшего задержали, но позже отпустили, чем оказались недовольны местные активисты.

Также под Одессой пьяного мужчину застрелили за нападение на семью.

Кроме того, в Киеве подростки тяжело ранили мужчину, который вступился за кондуктора.

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