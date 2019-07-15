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ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

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В центре Киева обчистили топ-чиновника: подробности

понедельник, 15 июля 2019, 15:02
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Правоохранители задержали двоих мужчин, которые подозреваются в том, что они обворовали главу таможенной службы Максима Нефедова.

Об этом сообщает Obozrevatel.

Как отмечается, инцидент произошел в воскресенье, 14 июля, на террасе ресторана Paul ("Пауль"). Воры сумели вытянуть из сумки нового главы таможенной службы Украины Максима Нефедова его планшет iPad.

По утверждению источника журналистов, воры были задержаны практически сразу (работали в паре). Ими оказались двое неработающих жителей Харькова, один из них ранее судим.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 185 УК Украины (кража).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", киевская прокуратура направила в суд обвинения по семи сотрудникам полиции, которые "крышевали" кражи на Киевском вокзале.

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