В центре Киева обчистили топ-чиновника: подробности

Правоохранители задержали двоих мужчин, которые подозреваются в том, что они обворовали главу таможенной службы Максима Нефедова.

Об этом сообщает Obozrevatel.

Как отмечается, инцидент произошел в воскресенье, 14 июля, на террасе ресторана Paul ("Пауль"). Воры сумели вытянуть из сумки нового главы таможенной службы Украины Максима Нефедова его планшет iPad.

По утверждению источника журналистов, воры были задержаны практически сразу (работали в паре). Ими оказались двое неработающих жителей Харькова, один из них ранее судим.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 185 УК Украины (кража).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", киевская прокуратура направила в суд обвинения по семи сотрудникам полиции, которые "крышевали" кражи на Киевском вокзале.