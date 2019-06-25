Назван новый глава украинской таможни

Комиссия высшего корпуса государственной службы выбрала новым главой Государственной таможенной службы первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.

Как говорится в пресс-службе Минфина в Facebook, решение было принято по результатам последнего этапа конкурса, который проводился в виде собеседования.

Сам Нефедов в Facebook подтвердил данное назначение.

Напомним, что Окружной административный суд Киева приостановил действие распоряжения Кабинета министров о проведении конкурса на должность главы ГТСУ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 24 июня президент Владимир Зеленский назначил временных руководителей областных государственных администраций в трех областях.