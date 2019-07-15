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Вандалы "атаковали" фонтаны в центре Киева: печальные фото последствий

понедельник, 15 июля 2019, 18:54
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В центре Киева вандалы окрасили воду в одном фонтане в зеленый цвет, а в другой – вылили мыльный раствор.

Об этом сообщает пресс-служба муниципального предприятия "Киевводфонд" на странице в Facebook.

Согласно сообщению предприятия, инцидент имел место в субботу, 13 и воскресенье, 14 июля.

"13 и 14 июля работниками СВКП "Киевводфонд" было обнаружено загрязнение воды фонтанов "Водяной шар" и одной чаши "Малых фонтанов" на Майдане Независимости. Вода"Водяного шара" было окрашена в ярко-зеленый цвет, а в чашу "Малого фонтана" - добавлен мыльный раствор", - говорится в сообщении КП.

Работники предприятия сумели нейтрализовать ситуацию, виновники найдены не были. "Киевводфонд" предупреждает о последствиях таких действий.

"Специалисты нашего предприятия быстро среагировали - повреждения были срочно устранены, после чего фонтаны полноценно работали по своему рабочему графику. Однако, подобные загрязнения фонтанов приводят к повреждению и быстрой порче оборудования", - отмечается в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве подростки были замечены за опасной забавой – они взбирались на мостовые сваи Северного моста и сидели там без страховки.

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