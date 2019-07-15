Как передвигаться в дождь по Киеву: на видео попал яркий лайфхак

В сети появилось видео-лайфхак, как не промочить ноги и не намокнуть под дождем в Киеве.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

"Самый эффективный способ перемещаться Киевом, когда идет дождь", - подписали ролик в сети.

В сети пользователи с юмором отнеслись к видео и похвалили главного героя записи за смекалку и физическую выносливость. Его в сети поддержали восторженными "Красавчик" и "Молодец". Некоторые даже сравнили с Человеком-пауком и Тарзаном.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко предупреждала жителей столице о дождях и ливнях, которые принес атмосферный фронт.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 14 июля, Киев накрыл мощный ливень, в результате чего часть улиц в городе превратилась в реки.