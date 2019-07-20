В центре Киева водитель Lexus погиб в лобовом ДТП: опубликовано видео

В Киеве произошло очередное смертельное ДТП, при этом обстоятельства смерти водителя остаются неизвестными.

Как сообщает паблик "Киев Оперативный" в социальных сетях, авария произошла на Владимирском спуске.

В аварию здесь попал автомобиль Lexus, который выехал на встречную полосу, где столкнулся сразу с двумя транспортными средствами.

Водитель Lexus погиб на месте от полученных травм. При этом неизвестно, погиб он до столкновения из-за плохого самочувствия, или уже на месте.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ужасной трагедии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на 20 июля в районе села Вита Почтовая под Киевом в результате страшного ДТП погибли три человека.