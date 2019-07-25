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Среди нападавших на авто Порошенко оказался ветеран АТО: опубликованы фото

четверг, 25 июля 2019, 22:07
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Фото: Украинская правда

В нападении на автомобиль бывшего президента Украины Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований участвовал ветеран АТО Никита Макеев.

Об этом сообщает Украинская правда.

Как пишет издание, Макеев родом из России и у него был паспорт РФ, однако 18 июля президент Владимир Зеленский дал ветерану "Азова" украинское гражданство.

В прошлом году Макеев дал интервью "BBC Украина", где рассказал, что приехал в Украину в июле 2014 года.

"Приехал из-за того, что у меня обостренное чувство справедливости. Сразу попал в "Азов" в отдельный взвод... Участвовал в боевых действиях зимой (2014-2015 гг.)", - говорил он.

Он рассказывал, что после того как получил контузию, начал помогать роте и на базе "Азова" в Киеве.

В тоже время, столичные полицейские отметили, что пока никто с жалобами относительно события в полицию не обращался. В результате столкновения под ГБР никого не задерживали.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились данные еще об одном из злоумышленников, напавших на Порошенко в Киеве.

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