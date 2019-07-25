RU  UA  EN

четверг, 25 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Общество

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

25 июля

09:55
​В Украине указали на хитрый план "Газпрома", угрожающий энергетической катастрофой

24 июля

19:52
Facebook оштрафовали на миллиарды из-за утечки данных: что произошло
17:23
Нужно выводить блоки ТЭС: в "Донбассэнерго" предупредили о последствиях невнесения правок в Нацплан по экологии
14:25
В Украине ввели новые цены на "золотые" номера для авто
13:30
​"АрселорМиттал" заявляет о миллиардных убытках из-за действий СБУ
12:28
Большинство киевлян могут остаться без воды: фото, видео и детали скандала
09:18
​Что происходит с гривной: свежие цифры от НБУ

23 июля

19:10
​МВФ сделал неутешительный прогноз роста мирового ВВП в 2019 году
18:08
​В Украине снизится цена на газ: сколько придется платить в августе
14:17
​Россию обязали выплатить миллиард из-за захвата Крыма
09:28
​Курс гривны после выборов: свежие данные от НБУ

22 июля

20:42
Эксперт заявил об открытии уголовного дела против сотрудников РВС Банка Демчака
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В центре Киева образовалась гигантская пробка: видео и карта

четверг, 25 июля 2019, 10:30
переглянути новину українською

С утра четверга, 25 июля в Киеве на Столичном шоссе (Набережная) образовалась масштабная пробка, водители начали объезжать ее по тротуару.

Об этом сообщает сообщество "Киев оперативный" на странице в Facebook.

Согласно информации очевидцев, пробка произошла из-за автомобильной аварии неподалеку.

"Очень большой затор на Набережной в сторону Столичного шоссе из-за ДТП. Некоторые пытаются объехать по тротуару", - пишут в сообществе.

Очевидцы опубликовали видео с места событий.

Также на информационном интернет-портале столицы была опубликована карта пробок, согласно которой заторы еще были зафиксированы на Северном мосту и традиционно в центре города.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, как водитель-нарушитель в ходе задержания читал полицейским рэп с извинениями.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Разделение и поглощение: зачем Зеленскому война с Кличко в Киеве

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: