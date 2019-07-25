В центре Киева образовалась гигантская пробка: видео и карта

С утра четверга, 25 июля в Киеве на Столичном шоссе (Набережная) образовалась масштабная пробка, водители начали объезжать ее по тротуару.

Об этом сообщает сообщество "Киев оперативный" на странице в Facebook.

Согласно информации очевидцев, пробка произошла из-за автомобильной аварии неподалеку.

"Очень большой затор на Набережной в сторону Столичного шоссе из-за ДТП. Некоторые пытаются объехать по тротуару", - пишут в сообществе.

Очевидцы опубликовали видео с места событий.

Также на информационном интернет-портале столицы была опубликована карта пробок, согласно которой заторы еще были зафиксированы на Северном мосту и традиционно в центре города.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, как водитель-нарушитель в ходе задержания читал полицейским рэп с извинениями.