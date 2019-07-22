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В Киеве пьяный водитель зачитал полицейским рэп: опубликовано видео

понедельник, 22 июля 2019, 09:17
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В воскресенье, 21 июля, в Киеве нарушитель ПДД на авто во время задержания правоохранителями читал рэп и извинялся за свой поступок.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"По словам водителя, он выпил 0,5 литра водки и решил заночевать в автомобиле своего товарища, но его родная сестра, понимая, что он может натворить беды, забрала ключи от автомобиля. Все его друзья отговаривали мужчину от идеи ночевать в салоне транспортного средства, но мужчина пообещал им, что не поедет кататься. Получив ключи от транспортного средства, он мгновенно его завел и попытался быстро уехать намного дальше, но наткнулся на экипаж патрульных", - рассказали в полиции.

Во время оформления протоколов, водитель читал для патрульных рэп, каялся и даже записал видеообращение к другим водители с просьбой не садиться за руль в состоянии опьянения.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Харьковом авто полиции попало в серьезное ДТП.

Также в Киеве на улице Соломенской произошло ДТП с участием военных и автомобиля полиции.

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