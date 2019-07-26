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Мы не дадим лишить киевлян реальных инструментов самоуправления - Кличко

пятница, 26 июля 2019, 15:18
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Попытки лишить мэра столицы реальных полномочий могут разрушить систему местного самоуправления.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве.

Кличко отметил, что киевлян пытаются лишить инструментов демократии и самоуправления, которые были введены в Киеве и успешно работают. Это и открытый бюджет, который обеспечивает прозрачность доходов и расходов. И система электронных петиций и общественный бюджет. Закупки через систему "ПроЗорро", которые первыми внедрил именно Киев. И продажа имущества и земли через открытые аукционы.

"И сейчас придумывают различные ноу-хау - как заставить парламент голосовать персонально. Так мы в Киевсовете решили эту проблему еще три года назад. Единственный совет в Украине, где невозможно кнопкодавить - это Киевсовет! Мы установили систему, которая исключает неперсонального голосования", - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что все это - элементы демократии и самоуправления, за воплощение и соблюдение которых ответственна выбранная горожанами власть, а не назначенные сверху чиновники, которых люди не выбирали и которые не несут перед ними никакой ответственности.

Кличко также привел некоторые примеры того, что было сделано в Киеве за пять лет.

"Бюджет города увеличили почти втрое, столицу вывели из банкротства. Построили 26 садов и восемь школ. Капитально отремонтировали 41 отделение в медучреждениях и пять родильных домов. Отремонтировали уже почти 900 км дорог и проездов, и обновление дорог продолжается. Обновили более 360 парков, предоставили статус парка или сквера более 130 зеленым зонам. Закупили 134 новых троллейбуса, 63 трамвая и 100 автобусов. Также приобрели 189 автомобилей скорой помощи и спецмашину для медиков. Это – лишь некоторые цифры о материальных вещах, которые киевляне видят", - отметил Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул важность сохранения влияния общества на управление городом.

"Ни в одной европейской стране, одном европейском городе власть не назначают. Ее выбирают люди", - сказал Виталий Кличко.

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